PKC’83 en trainer Ron de Boer per direct uit elkaar, Kenny Koning interim-trainer

Foto Andor Heij. PKC'83 trainer Ron de Boer geeft instructies aan zijn spelers.

Vierde divisionist PKC’83 heeft per direct afscheid genomen van trainer Ron de Boer. De Boer was aan zijn eerste jaar bezig bij PKC. Hij kwam over van Zuidhorn.

“We willen er alles aan doen om PKC in de vierde divisie te houden”, aldus Robert Groninger, voorzitter en assistent-trainer van PKC’83. “Ron heeft geen geluk gehad met alle blessures die er in het team waren. Maar we proberen een stijgende lijn te zien en die zagen we niet. In de laatste wedstrijden zijn niet de punten gesprokkeld die we nodig hebben voor lijfsbehoud. Daarom hebben we in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan”.

Kenny Koning interim

Robert Groninger gaat niet zoals in het verleden zelf de kar trekken als hoofdtrainer. Kenny Koning wordt de trainer tot het einde van het seizoen. Koning werd ontslagen bij ZFC Zuidlaren. Koning is er donderdagavond nog niet bij. “Ik sta vanavond voor de groep”, aldus Groninger. “En voor volgend seizoen zoeken we een nieuwe hoofdtrainer”.

PKC’83 staat in het debuutjaar op de veertiende plaats in de vierde divisie D. Dat betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie. Volgende week zaterdag speelt PKC thuis tegen Flevo Boys.