PKC’83 binnen een minuut gevloerd door Flevo Boys

Foto: Andor Heij. PKC'83 - Flevbo Boys

De trainerswisseling heeft bij PKC’83 niet direct resultaat opgeleverd. De Groningers werden zaterdagmiddag thuis binnen een minuut gevloerd door Flevo Boys: 2-0.

Vorige week werd Ron de Boer aan de kant gezet en Kenny Koning nam voor de rest van het seizoen het stokje over. Koning moet PKC in de vierde divisie zien te houden. “Ik vond dat we het goed deden”, aldus Koning na de wedstrijd. “Verdedigend stond het prima, maar zelf hebben we weinig gecreëerd”. Daar sloeg hij de spijker op de kop. Omdat de kampioenskandidaat uit Emmeloord voor de pauze hetzelfde presteerde stond er een logische 0-0 ruststand op het scorebord.

Snelle goals

Na de thee vielen de doelpunten snel achter elkaar. Djairo Fik vloerde een tegenstander en Thomas Potters schoot na 54 minuten uit de vrije trap Flevo Boys op voorsprong. PKC doelman Swen Bakker zag er daarbij niet goed uit. Nog geen minuut later werd Johan Tiems weggestuurd en knalde één op één met Bakker de tweede binnen.

Risico

PKC nam daarna risico waardoor de gasten nog een paar goede kansen kregen. Drie keer dook Wouter van der Velden voor Bakker op, maar kreeg de bal niet in het Groninger net. Tim Boogaart schoot twee keer net naast het doel van Bakker. PKC wist alleen een keer via een scrimmage gevaarlijk te worden. “Voetballend ging het wel goed maar dat stokte op 20, 30 meter van het doel”, aldus Koning.

Voorlaatste

PKC zakte naar de vijftiende en voorlaatste plaats in de vierde divisie D, maar Koning verwacht dat PKC er in blijft: “Zeker, we zijn net een week bezig, dus je probeert veel zaken te behandelen, maar alles kan niet direct. We gaan volgende week weer flink aan de slag”.

PKC’83 – Flevo Boys 0-2. 54. Thomas Potters 0-1. 55. Johan Tiems 0-2. Scheidsrechter: Bram Leeflang. Toeschouwers: 200.