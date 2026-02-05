Piepende en krakende roltrappen in Forum Groningen in reparatie

Er is deze week een begin gemaakt met het repareren van de roltrappen in Forum Groningen. Veel bezoekers en ook personeel klaagden over piepende roltrappen.

Het is de andere kant van de medaille van het succes van het Forum. “Het is slijtage”, aldus Forum Groningen directeur Dirk Nijdam. “Het is twee keer zo druk geworden dan we hadden gehoopt. Normaal zouden we dit over twee jaar doen”. De roltrappen worden ook verbeterd zodat er in de toekomst minder onderhoud nodig is. Zo komt er een beter smeersysteem, dat het piepen en kraken voorkomt.

De roltrappen worden niet tegelijkertijd aangepakt. Er is een begin gemaakt met de onderste trappen. In april moeten alle roltrappen gerepareerd zijn. Het Forum blijft overigens goed toegankelijk. De trappen en liften zijn gewoon in gebruik. “Maar de roltrappen zijn wel een onderdeel van de beleving van het Forum”, aldus Nijdam.