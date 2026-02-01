Petitie voor behoud DOT passeert mijlpaal van 10.000 handtekeningen

Foto: Joris van Tweel - DOT Kerstbal 2025

De petitie voor het behoud van het iconische DOT-gebouw aan de Vrydemalaan heeft dit weekend de grens van tienduizend handtekeningen gepasseerd. Buurtbewoners strijden hiermee tegen de plannen van de gemeente om het bolvormige landmark te slopen voor de nieuwe Healthy Ageing Campus.

De gemeente Groningen wil samen met het UMCG en de RUG het gebied rondom de Petrus Campersingel en het Oosterhamrikkanaal de komende vijftien jaar transformeren. In deze visie moet DOT plaatsmaken voor hoge nieuwbouw die past binnen het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’. Hoewel DOT in 2014 opende als tijdelijk onderkomen, is het gebouw voor veel Groningers inmiddels onlosmakelijk verbonden met de stad.

Historisch

De verontwaardiging in de buurt is groot. “Iedereen sprak zijn verbazing uit over de sloopplannen; dit kan toch niet waar zijn?”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. Uit hun onderzoek blijkt dat DOT meer is dan een moderne blikvanger; het is een historisch logisch object. In de jaren zestig stond op exact dezelfde plek een enorme, ronde gasbol die het straatbeeld bepaalde. De komst van DOT wordt dan ook gezien als de terugkeer van een iconisch landmark op een historisch ankerpunt.

Heet hangijzer

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht, is de toekomst van DOT een heet politiek hangijzer. In december stemde de raad al in met het behoud van het naastgelegen Stadsstrand, maar voor DOT zelf is nog geen meerderheid gevonden. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden.

