Personenauto fors beschadigd bij verkeersongeluk op A7

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de A7 tussen Hoogkerk en de stad is dinsdagavond een personenauto fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur ter hoogte van het Van der Valk Hotel bij Hoogkerk. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is een automobilist, die vanaf de oprit aan de Ruskenveen kwam, tegen de vangrail gereden.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Niemand is gewond geraakt. Wel is er veel schade aan de auto ontstaan.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen, waren één rijstrook en de oprit vanaf Hoogkerk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.