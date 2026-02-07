Personenauto crasht in Mario Kart-bocht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de verbindingsweg van de N7 naar de westelijke ringweg (N370) is zaterdagmiddag opnieuw een auto uit de bocht gevlogen. Het incident vond plaats in de beruchte ‘Mario Kart-bocht’.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen de geleiderail. Hoewel de auto forse schade opliep, kwamen de inzittenden met de schrik vrij; niemand raakte gewond. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

Maatregelen

Sinds de opening van de weg hebben er diverse ongelukken plaatsgevonden. Ondanks dat de wegbeheerder vorig jaar mei een nieuwe asfaltlaag aanbracht en in september extra waarschuwingsborden plaatste, blijft het regelmatig misgaan op dit punt.

Vanwege de berging van de auto was de verbindingsweg enige tijd afgesloten voor het overige verkeer.