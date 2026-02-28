Personenauto belandt in Hoendiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op het Hoendiep tussen de stad en Hoogkerk is een personenauto in het water terecht gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in het kanaal terecht. Hulpdiensten rukten daarop direct uit. Behalve een ambulance en de politie kwamen ook de duikers en de grote hulpverleningswagen van de brandweer naar de locatie. “Al snel bleek dat alle inzittenden zelfstandig het voertuig hadden kunnen vertalen”, vertelt Wind. “Eén persoon is behandeld door het ambulancepersoneel. Voor zover bekend hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.