Paddentrappen helpen padden uit de put

De gewone pad tijdens de paddentrek. Foto: Artur Mikołajewski - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=224963

De gemeente heeft paddentrappen geplaatst op plekken waar veel padden langs trekken en in de put belanden. Het gaat om de Helperzoom, Kempkensberg, De Wijert en Haren.

Veel padden belanden in straatputten, waar ze een langzame dood sterven of in het riool verdwijnen. In een aantal wijken in de gemeente zijn daarom paddentrappen geplaatst, waarmee ze weer uit de put kunnen klimmen. “We hebben allerlei oplossingen getest. Uiteindelijk gaven de padden zelf aan wat wel of niet voor ze werkt,” aldus Raymond Creemers van onderzoeksinstituut RAVON.

De paddentrappen zijn hard nodig, want het gaat niet goed met de pad in ons land. Het aantal padden is de afgelopen 17 jaar met meer dan 40 procent afgenomen. “Als ze eenmaal in een put zitten, komen ze er niet meer uit,” aldus Creemers. “Padden klimmen namelijk heel moeilijk omhoog. Veel moeilijker dan bijvoorbeeld kikkers of salamanders.”

Uit onderzoek van RAVON blijkt dat er bepaalde plaatsen zijn waar padden in de problemen komen. Vaak is dit bij een weg waar je aan de ene kant water hebt en aan de andere kant groen. In het voorjaar trekken de padden massaal van land naar het water om eitjes te leggen. Na twee of drie weken keren ze weer terug naar parken en bosjes.