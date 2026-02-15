Overleden persoon aangetroffen in water bij Helsinkistraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In het water bij de Helsinkistraat is zondagavond een overleden persoon aangetroffen. Dat heeft de politie bevestigd.

De hulpdiensten kregen rond 19.30 uur een melding dat er een persoon zou liggen in het water nabij de Graanfabriek. Naast de politie kwamen ook duikers van de brandweer en een ambulance met spoed ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten.

Geen aanwijzingen voor misdrijf

“Wat ik op dit moment kan vertellen, is dat we een persoon hebben aangetroffen die niet meer in leven is”, aldus politiewoordvoerder Sascha Suselbeek. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. “Wel kan ik zeggen dat we op dit moment geen aanwijzingen hebben die duiden op een misdrijf.”

Hoe lang de persoon in het water heeft gelegen en wat diens identiteit is, is op dit moment nog onbekend. De politie hoopt door middel van het lopende onderzoek antwoorden op deze vragen te krijgen.