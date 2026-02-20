Oude laptops draaiende houden en af van Amerikaanse software: gemeente gaat inwoners helpen met overstap naar Linux

Foto via Groningen Afvalvrij

Halverwege oktober trekt Microsoft definitief de stekker uit Windows 10. Wie naar Microsoft luistert, heeft maar één optie: overstappen naar Windows 11. Maar lang niet alle oudere laptops kunnen dat aan. Om te voorkomen dat oude, bruikbare laptops massaal in de container verdwijnen, organiseert de gemeente in maart en april speciale overstapmiddagen, waar inwoners met oude laptops worden geholpen aan een alternatief: het ‘open-source’ besturingssysteem Linux.

Veel oudere computers zijn technisch nog prima te gebruiken, vindt de gemeente. Linux is minder belastend voor oudere computers en laptops en kan basisfuncties, zoals tekstverwerking, e-mails en browsen op internet, prima aan. Maar het is voor nieuwe gebruikers van Linux wel even wennen als zij Windows gewend zijn.

Tijdens de middagen krijgen deelnemers uitleg over Linux, kunnen ze zien hoe het werkt, hun laptop laten controleren en hulp krijgen bij de installatie door ervaren vrijwilligers. De actie is een samenwerking van de gemeente met WIJS Groningen en het Alfa-college. Het doel is om minder laptops weg te gooien, kosten te besparen voor inwoners en het milieu te ontlasten. Linux is gratis en ‘open source’, oftewel software die wereldwijd door een grote groep vrijwilligers wordt ontwikkeld en gebruikt zonder winstoogmerk. Daarmee is het volgens de gemeente ook een goed alternatief voor Amerikaanse software.

De bijeenkomsten vinden plaats op 19 en 26 maart en 23 april in Forum Groningen, met twee sessies per dag: van 13:30 tot 15:00 en van 15:00 tot 16:30. Per sessie kunnen ongeveer vijftig mensen meedoen. Bij volgeboekte tijdsloten komen geïnteresserden op een wachtlijst. Aanmelden kan hier.