Opnijprijs zoekt het beste circulaire initiatief

Het zaaifeest werd door zo'n driehonderd belangstellenden bezocht. Foto: ingezonden

De Natuur en Milieufederatie Groningen reikt dit jaar opnieuw de Opnijprijs uit aan het beste circulaire burgerinitiatief. Nomineren is vanaf nu mogelijk.

Inwoners van de provincie Groningen kunnen zichzelf of anderen nomineren voor deze jaarlijkse waarderingsprijs. Dat kan tot en met 13 maart. De winnaar ontvangt een circulaire wisselbokaal en een geldprijs van 500 euro.

Met de Opnijprijs wordt de kracht van lokale doeners gevierd: mensen die verspilling tegengaan, materialen opnieuw inzetten en hun buurt meenemen in een circulaire manier van leven. De jury let onder andere op creativiteit, hergebruik van materialen, maatschappelijke waarde en de inzet van vrijwilligers. De uitreiking vindt plaats op dinsdagavond 24 maart, tijdens de Week van de Circulaire Economie.

De Opnijprijs ging vorig jaar naar de Paradijsvogeltuin. een gemeenschap in de Oosterparkwijk waar hergebruik en sociale verbinding hand in hand gaan. Op een voormalig bouwterrein bouwden bewoners een kleurrijke, circulaire leefplek met zelfgemaakte woningen van hergebruikte materialen, een gezamenlijke kas en een tuin waar buurtgenoten samen voedsel verbouwen.

.