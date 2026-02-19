Opnieuw spookrijder op ring zuid (update)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een inwoner van Emmen aangehouden omdat hij aan het spookrijden was op de ring zuid. Dat meldt Sikkom.

Op een screenshot van de webcam die ter hoogte van de Europaweg boven de ring hangt, is te zien dat de bestuurder vanuit de richting van het Julianaplein op de verkeerde weghelft richting Hoogezand rijdt. Politieauto’s met zwaailichten waarschuwden het overige verkeer. Daardoor werden mogelijk ongevallen voorkomen.

Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder uiteindelijk aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De 31-jarige Emmenaar kwam al spookrijdend Groningen binnen vanaf de A28 en moest op de ring zuid stoppen voor een gesloten slagboom.

Ruim een week geleden reed er ook al een spookrijder op de zuidelijke ringweg. Deze bestuurder heeft zich op zeker moment bedacht en is omgedraaid. Naar dat incident is waarschijnlijk geen onderzoek naar geweest.

Update:

Getuigen die met het Dagblad van het Noorden spraken meldden dat de man al vanaf Beilen aan het spookrijden was en soms met meer dan 200 kilometer per uur richting stad reed. De getuigen volgden hem aan de goede kant van de weg, belden alarmnummer 112 en probeerden tegenliggers te waarschuwen via lichtsignalen. Het was dan ook een wonder dat er geen ongelukken gebeurden.