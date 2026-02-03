Opnieuw monumentale boom ‘per ongeluk’ gekapt bij Betonbos: “We zijn flabbergasted”

Opnieuw is er een grote fout gemaakt rond de kap van een boom nabij het voormalige Betonbos. Dinsdagochtend ging de zaag in een monumentale Italiaanse populier die vanwege een voorlopige voorziening niet gekapt had mogen worden. Buurtbewoners zijn erg boos over de gang van zaken.

“Boos, verdrietig, flabbergasted”, vertelt Kalle namens de buurtbewoners. “Je kunt heel veel woorden invullen voor het gevoel dat bij ons overheerst. Maar feit is dat dit niet goed is. Wat hier gebeurd is, is tegen de regels in.” Over het Betonbos is al veel gezegd en geschreven. De bomen op dit terrein werden vorig jaar gekapt om er plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Stadshavens. “Je kunt spreken over drie verschillende deelgebieden”, legt Kalle uit. “Het gaat om het Betonbos, het gebied Balkgat en het gebied Eemskanaal. In het gebied Eemskanaal, dat in eigendom is van Stadshavens en de gemeente, stonden een potentieel monumentale boom en een monumentale boom.”

Hoger beroep genegeerd

Vorig jaar werd er tegen de kap van deze twee bomen een voorlopige voorziening ingediend. Dit is een spoedprocedure die dient bij de bestuursrechter en als doel heeft om een kapvergunning tijdelijk stil te leggen. Met een dergelijke voorlopige voorziening wordt onomkeerbare schade voorkomen terwijl het bezwaar of beroep tegen de kap loopt. “Wij zijn toen in het gelijk gesteld waardoor de kap van de bomen werd opgeschort. Deze termijn verliep afgelopen maandag. Afgelopen weekend hebben we echter hoger beroep ingediend.”

Toch werden buurtbewoners dinsdagochtend verrast door een kettingzaag die aan werd geslagen waarna de boom werd omgehaald. “We hebben geen brief in de bus ontvangen en ook via de klankbordgroep is niets medegedeeld dat dit zou gaan gebeuren. In een app meldde Stadshavens de werkzaamheden vijf minuten van tevoren. Wij zijn uiteraard flink geschrokken en we zijn vervolgens druk in de weer geweest om te achterhalen wat hier nu is gebeurd. De gemeente is in deze zowel de vergunningenverstrekker als de handhaver. De handhaving vertelt ons dat zij vandaag de rechtbank gebeld hebben, maar dat er geen beroep bekend was. Wij hebben ook gebeld en de rechtbank zegt tegen ons dat het beroep wel is binnengekomen en dat het inmiddels ook verwerkt is. Dus de lezing dat het niet binnen was, dat klopt niet. Er wordt gelogen.”

Verwoest ecosysteem

De buurtbewoners begrijpen niet dat Stadshavens en de gemeente niet op een spoedzitting hebben gewacht. “Ook zij hebben een verantwoordelijkheid om te controleren of iets wel in lijn is met wat mag. Is er een vergunning voor? Dat maakt het dubbel raar.” Voor de kap van de boom zal nu waarschijnlijk een vervangende boom geplant moeten worden, maar dat is volgens de bewoners een schrale troost. “Dan wordt er een boom met een stammetje van veertig centimeter in de grond gestoken. De boom die nu is omgehaald was minimaal tachtig jaar oud. Daar hoort een mini-ecosysteem bij dat nu ook verwoest is. Een klein boompje vervangt dat niet één op één. Het kost vele decennia om weer op hetzelfde niveau te komen.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er ‘per ongeluk’ een boom wordt omgehaald. “Het is een vervelende mededeling”, vertelde wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen in september vorig jaar aan de gemeenteraad. “Bij de werkzaamheden bij het Betonbos zijn verschillende bomeneffectanalyses en kapvergunningen van toepassing. Daarbij is duidelijk geworden dat een meerstammige esdoorn voorbarig is gekapt. Het gaat om een potentieel monumentale boom, waarvoor de rechter eerder deze maand een nadere motivatie eiste. De kap was daarom opgeschort en het bezwaar loopt nog. Dit is een heel vervelende fout. We vermoeden dat er sprake is geweest van een communicatiefout.”

Vorige week besloot de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland dat negen potentieel monumentale bomen bij het Balkgat voorlopig niet gekapt mogen worden. Volgens de rechter is het besluit onvoldoende gemotiveerd en is de belangenafweging tussen woningbouw en natuurbehoud onduidelijk. De fractie van de Partij voor het Noorden gaat woensdag het college om opheldering vragen over de situatie. “De rode draad is dat omwonenden zich door de politiek niet gehoord voelen”, stelt raadslid Leendert van der Laan van de partij.

“Omwonenden voelen zich niet gehoord”

Van der Laan woonde de afgelopen weken drie rechtszaken bij waar inwoners tegenover de gemeente stonden: de opvang aan de Boteringestraat, de Hoefijzerfabriek in Helpman en nu het Betonbos. “In alle gevallen is de rode draad: omwonenden die zich niet gehoord voelen en de gang naar de rechter maken. Laat ik vooropstellen bij de situatie rond Stadshavens: deze bewoners zijn niet tegen woningbouw. Ze willen een proces waarbij er respectvol wordt omgegaan met het bestaande groen.”

Volgens Van der Laan “schaatst de gemeente een scheve schaats” door niet te luisteren. “Niemand zit op zulke uitspraken van de rechter te wachten; niemand is winnaar. Het enige gevolg is dat het project vertraging oploopt omdat je in de aanloop je huiswerk niet goed hebt gedaan.”