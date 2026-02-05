‘Oplossen problemen parkeergarage Frontier is verantwoordelijkheid van VvE’

Foto: Google maps

De helft van de parkeergarage Frontier kan inmiddels weer gebruikt worden. De garage kan over enkele weken weer volledig open. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de Stadpartij 100% voor Groningen.

De parkeergarage was vanaf 19 december gesloten na problemen met de rook- en afvoerinstallatie. Daar konden de bovenliggende woningen overlast van ondervinden. Op 29 december heeft de installateur reparatiewerkzaamheden uitgevoerd, waardoor de helft van de garage weer gebruikt kan worden.

De gemeente heeft vervolgens tot 1 januari het naastgelegen parkeerterrein (Euroborg P5) kosteloos beschikbaar gesteld. De Stadspartij 100% voor Groningen wil weten waarom dat sinds die datum niet meer mogelijk is. Het college vindt echter dat het primair aan de Vereniging van Eigenaren is om te voorzien in een alternatieve parkeervoorziening.

Inmiddels heeft een aantal bewoners een parkeerabonnement aangevraagd in parkeergarage Euroborg. Zij kunnen ook parkeren op het terrein Euroborg P3. De gemeente zegt in contact te staan met de VvE van Frontier.