Openbare kijkdag bij Hooghoudt, voorafgaand aan online veiling

Foto: Erick Bakker

Nu ruim 135 jaar komt een eind aan Hooghoudt in Groningen. De distilleerderij verkast naar het Belgische Gent. De inventaris wordt verkocht en daarom is er op vrijdag 20 februari een openbare kijkdag.

Onlineveilingmeester.nl organiseert vier online veilingen. Vanwege het grote aantal kavels en de diversiteit is het aanbod opgesplitst in vier afzonderlijke veilingen: Bottelarij en distilleerderij, Stokerij- en horeca, Bedrijfsinventaris en verzamel- & musea objecten.

Op 20 februari is iedereen tussen 09.00 en 16.00 uur welkom op de kijkdag in het pand aan de Hooghoudtstraat. De aangeboden goederen komen binnenkort via de online veilingen beschikbaar. Belangstellenden kunnen alle ruimtes nog eenmaal bekijken.

Hooghoudt begon in 1888 in een kelder aan de Oosterstraat, waar hij experimenteerde met likeuren en regionale dranken. De naam groeide uit tot een bekend Nederlands merk en bleef meer dan een eeuw verbonden aan Groningen.