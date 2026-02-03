Oorlogsarchief over collaboratie vanaf vandaag ook in te zien bij Groninger Archieven

foto: Dieuwert Tuinstra

Het gedigitaliseerde deel van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is vanaf deze dinsdag ook door mensen met een ‘onderzoeksbelang’ te raadplegen in de Groninger Archieven. Daarmee is het oorlogsarchief nu niet alleen meer in te zien bij het Nationaal Archief, maar ook in Stad.

Het archief bevat strafdossiers uit de naoorlogse bijzondere rechtspleging. Het gaat om mensen die zijn onderzocht op samenwerking met de nazi’s. Niet in alle gevallen is vastgesteld of iemand schuldig was. De belangstelling voor het archief is groot, onder meer van nabestaanden die willen weten wat er met familieleden is gebeurd tijdens en na de oorlog. Veel van deze geïnteresseerden zijn op leeftijd, waardoor toegang dichter bij huis belangrijk is.

Mensen met een onderzoeksbelang, zoals nabestaanden van slachtoffers, kunnen onder voorwaarden onderzoek doen in het archief in de studiezaal van de Groninger Archieven via beveiligde computers. Alleen dossiers die al zijn gedigitaliseerd, zijn daar te bekijken. Voor inzage moet vooraf een plek worden gereserveerd via de website van de Groninger Archieven.

De uitbreiding naar regionale archieven is bedoeld om het CABR beter toegankelijk te maken. De belangstelling voor het archief is groot en de beschikbare plekken bij het Nationaal Archief waren sinds de openstelling vaak volledig bezet. Het is de bedoeling dat het CABR uiteindelijk volledig digitaal doorzoekbaar wordt voor het publiek. Dat kan pas nadat de Archiefwet is aangepast. Die wetswijziging gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Eerdere plannen om het archief volledig online te openen werden uitgesteld vanwege zorgen over privacy.

In de dossiers staan ook namen van mensen bij wie niet vaststaat of zij dader of slachtoffer waren. Volgens het kabinet zorgt de aangepaste Archiefwet voor een betere balans tussen openbaarheid en bescherming van persoonsgegevens.

Voor mensen die het archief willen inzien bij de Groninger Archieven: hier vind je de voorwaarden waaronder het archief nu is in te zien.