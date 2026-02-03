Bussen Qbuzz rijden niet meer vanwege ijzel, verschillende instellingen woensdagochtend gesloten

Het is dinsdagavond rustig op het busstation. Sinds 20.30 uur rijden er geen bussen meer. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vervoersbedrijf Qbuzz is dinsdagavond om 20.30 uur gestopt met het rijden van de dienstregeling. Een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl meldt dat het rustig is op het busstation bij het Hoofdstation.

“Het zijn de laatste bussen die op dit moment arriveren en vertrekken”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind. “Je ziet dat mensen goed geïnformeerd zijn ovder de situatie. Er zijn nog nauwelijks reizigers aanwezig.” Qbuzz besloot dinsdagmiddag om vanaf 20.30 uur de bussen naar de remise te halen. Vanwege de ijzel die later in de avond en in de nacht naar woensdag verwacht wordt, zal er tot woensdagochtend 10.30 uur niet gereden worden.

De treinen van NS en Arriva blijven wel volgens de dienstregeling rijden. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat er door de ijzel geen problemen zullen ontstaan. Wel gaan er voor de zekerheid komende nacht extra ritten gereden worden. De inzet van extra treinen moet er voor zorgen dat de bovenleidingen ijsvrij blijven. Dit gebeurt op de trajecten tussen Groningen en Meppel en van Leeuwarden naar Meppel.

Code oranje

Code oranje geldt in Groningen vanaf 22.00 uur. De temperaturen in de provincie lagen dinsdag de hele dag onder nul. Ook in de nacht naar woensdag vriest het. Ondertussen bereikt ons een regenzone. Door de vorst valt de regen als onderkoelde neerslag en dit veroorzaakt ijzel. Ten noorden van de lijn Alkmaar-Enschede moet rekening gehouden worden met grootschalige gladheid. De ijzel houdt de hele nacht aan, waardoor het op grote schaal spekglad wordt en het uiteindelijk ook op gestrooide wegen glad kan worden. In het noorden kan tijdelijk ook wat sneeuw vallen.

Sport 050

Vanwege de situatie hebben verschillende instellingen en organisaties besloten om woensdagochtend aanvankelijk de deuren dicht te houden. Onderwijsinstellingen als de RUG en Hanze, maar ook basis- en middelbare scholen beginnen later. Dat geldt ook voor Sport050. “Wij vinden de veiligheid van onze sportende bezoekers en van onze medewerkers erg belangrijk. We houden daarom de deuren van onze sportaccommodaties woensdagochtend gesloten. Dit geldt voor sportcentrum Kardinge, de zwembaden, de sporthallen en de blaashallen”, aldus Sport050. De organisatie adviseert om de socials goed in de gaten te houden voor de laatste updates.

Daarnaast heeft ook WIJ Groningen te kennen gegeven tot 11.00 uur gesloten te blijven. Dit geldt ook voor de afvalbrengstations in de gemeente.