Ook weggeefkast in Schildersbuurt ‘sneuvelt’ door vandalen en afvaldumpers: “Begon op een kleine stortplaats te lijken”

Foto via Schildersbuurt Instagram

In de Oosterparkwijk hield hij het slechts een halfjaar vol en in Haren lukte het anderhalf jaar: een weggeefkast voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar beiden gingen ter ziele door vandalisme. De Schildersbuurt hield het twee jaar vol met het warme initiatief voor buurtgenoten. Maar vandalen en afvaldumpers hebben het voor elkaar gekregen; ook deze weggeefkast is ter ziele.

“Ik heb de kast helaas weg moeten halen”, schrijft Theo Smid, één van de initiatiefnemers achter de kast, op de Instagram-pagina van de Schildersbuurt. “De reden is herhaald vandalisme. Het is meerdere keren gebeurd dat de hele inhoud of een deel ervan op straat werd gegooid. Servies, glas en allerlei andere dingen werden op straat kapot gegooid en het werd een vieze bende.”

Niet alleen vandalen maakten er een zooitje van bij de kast. Waar de kast begon als weggeefplek voor levensnoodzakelijke artikelen als eten en toiletartikelen, veranderde de weggeefkast langzaamaan in een dumpplek voor de buurt, aldus Smid. “De kast begon meer en meer te lijken op een kleine stortplaats met veel oud servies, glas, grote messen en allerlei te grote ’troep’ die ervoor werd gezet en dan weer moesten worden afgevoerd door de ‘weggeefkasthelpers’, vooral in verband met de veiligheid.”

‘Fatsoen weer terugbrengen in onze mooie wijk’

De kast werd twee jaar geleden geplaatst, na overleg met de eigenaar van de SPAR aan de J. Jacob van Ruysdaelstraat, voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat begon succesvol, vertelt Smid. Maar het aanhoudende vandalisme en de veranderde inhoud van de weggeefkast hebben volgens Smid het buurtinitiatief de das omgedaan.

Smid heeft daar geen goed woord voor over: “Naar mijn idee werd er veel gebruikgemaakt van de weggeefkast en was er ook daadwerkelijk behoefte aan. Mensen die deels afhankelijk zijn van een weggeefkast zullen de inhoud niet vernietigen, denk ik. Wie dit wel doet, daar wil ik geen uitspraak over doen. Ik betreur het echter ten zeerste dat dit in onze wijk plaatsvindt en doe een beroep op de daders en, als het kinderen betreft, ook op hun ouders. Laten we met elkaar ons best doen om het fatsoen weer volop terug te brengen in onze mooie wijk.”