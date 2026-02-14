Ook Jong ADO Den Haag te sterk voor vrouwen FC Groningen

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond ook hun vierde wedstrijd in de eerste divisie verloren. In stadion Esserberg was Jong ADO Den Haag met 2-1 te sterk.

ADO, dat zesde staat, kwam al na zes minuten op voorsprong door Fien Reijers en breidde de score na 55 minuten uit via Sienna in ’t Veld. FC Groningen kreeg wel kansen en in de 82e minuut kopte invaller Jiulie Buigel, die koud in het veld stond, na een corner raak. Het was het eerste doelpunt voor FC Groningen in de eerste divisie.

FC Groningen staat achtste en laatste. Volgende week speelt FC Groningen opnieuw thuis. Jong PSV is dan de tegenstander.