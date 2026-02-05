Ook donderdagnacht en vrijdagochtend oppassen geblazen: kans op ijzel

Foto: Pixabay

OOG-weerman Johan Kamphuis waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke omstandigheden op de weg vanavond en vannacht. Er is kans op lichte ijzel of onderkoelde regen, waardoor het plaatselijk glad kan worden.

Volgens Kamphuis kan de temperatuur vanavond dalen tot rond de -3 graden. “Dat kan zorgen voor verraderlijke gladheid, ook al zijn de hoeveelheden neerslag gering”, meldt hij.

Na middernacht verdwijnt de lichte winterse neerslag, maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. De temperatuur blijft namelijk de hele nacht onder het vriespunt, waardoor gladheid kan aanhouden.

Ook morgenochtend moeten weggebruikers volgens de weerman alert blijven op lokale gladheid. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur weer op en komt deze boven nul uit. In de middag wordt het naar verwachting 2 tot 3 graden en verdwijnt de gladheid.