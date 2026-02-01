OOG-weerman waarschuwt voor ijzel en sneeuw: “Maandag en dinsdag worden spannend”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De komende dagen kunnen gepaard gaan met flinke winterse ongemakken. In een extra weerbericht waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de dagelijkse kans op sneeuw en ijzel.

Johan, het begint vanavond al met een waarschuwing voor gladheid. Wat is je verwachting?

“Later vanmiddag en in de avond kunnen we in onze regio te maken krijgen met lichte ijzel door een neerslaggebied dat in de middag overtrekt. De temperatuur ligt nu een graad boven het vriespunt en zakt vanavond iets verder weg. Door opvriezing van natte weggedeelten ontstaat er lokale gladheid. Denk daarbij vooral aan klinkerwegen; voor algehele gladheid zijn de omstandigheden niet gunstig genoeg.”

Ook na het weekend blijft het spannend, toch?

“Zeker. Maandag en dinsdag bevinden we ons precies op het grensgebied tussen zachte en koude lucht. De verschillen zijn minuscuul; in Zwolle is het nu 6 graden, terwijl de kou hier boven ons hoofd hangt. Het Duitse weermodel, dat heel fijnmazig is, voorspelt dat het grensvlak precies boven Groningen komt te liggen.”

Wat betekent dit?

“Dat betekent dat we op grote hoogte kou hebben, met daaronder een ‘smeltlaag’ van warmere lucht. Als die smeltlaag dun is, valt er morgenochtend sneeuw. Is de laag dikker, dan krijgen we regen die op de bevroren grond direct verandert in ijzel. Het Duitse model berekent twee tot drie millimeter neerslag, terwijl het Europese model (ECMWF) de storing momenteel nog aan ons voorbij laat gaan.”

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen:

De situatie voor maandagochtend in beeld gebracht met een overtrekkend neerslaggebied bij temperaturen rond het vriespunt. Foto: ICON-D2 Foto: ICON-D2

Na maandag volgt er een koude nacht…

“Richting de nacht naar dinsdag klaart het op en wint koude lucht uit Duitsland terrein. We krijgen dan matige vorst met temperaturen tussen de -5 en -7 graden. Dat zorgt opnieuw voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Dinsdag overdag beleven we waarschijnlijk een ‘ijsdag’: de temperatuur komt niet boven de -2 graden uit.”

En dan volgt er dinsdag later op de dag een tweede storing?

“Klopt, en die is potentieel gevaarlijk. De smeltlaag in de lucht wordt dunner, terwijl de koude plaklaag aan de grond juist dikker wordt. De neerslag die dan valt, kan regen zijn, maar de kans op ijzel, ijsregen en sneeuw is groot. Dat is een verraderlijke combinatie voor het verkeer.”

We zijn getuige van een unieke meteorologische situatie…

“Ongeacht of je van winter houdt: het volgen van de kaarten is nu ongekend spannend. Een kleine verschuiving van het front heeft enorme gevolgen voor wat er bij ons gaat gebeuren. Voorlopig zijn we niet van deze winterse episode af; later in de week lijkt een hogedrukgebied boven Scandinavië sterker te worden wat de kou mogelijk weer dichterbij gaat brengen.”