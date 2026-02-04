OOG-weerman: “Gladheid breidt zich komende uren uit; ook donderdag glad”

Foto: Joris van Tweel

Het blijft oppassen geblazen als je woensdagavond of donderdagochtend de weg op moet. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis in een extra weerbericht. Volgens Kamphuis gaat de gladheid zich de komende uren weer uitbreiden door invallende kou vanuit Duitsland.

Johan, wat is de verwachting voor de komende uren?

“Vanuit Duitsland wordt het bij ons opnieuw kouder. Het front met koude lucht is boven het noordoosten van het land tot stilstand gekomen. Hierdoor heeft het vandaag de hele dag gevroren en kunnen we spreken van een officiële regionale ijsdag. Op dit moment ligt de temperatuur alweer rond de -2 graden.”

Voor Groningen gold een groot deel van de dag code rood, maar die is ingetrokken. Betekent dit dat het gevaar geweken is?

“Op die vraag heb ik een meteorologisch antwoord. Als het helder weer is, dan verliest de aarde warmte. Maar wat we vandaag zien is dat het bewolkt is gebleven. Die bewolking kun je beschouwen als een soort deken. De aarde kan daardoor de warmte niet kwijt. Dus wat krijg je dan? Door de invloed van strooizout en de aarde die de warmte toch probeert af te geven, smelt de ijzel bij temperaturen onder nul. Maar omdat de temperatuur onder het vriespunt ligt blijft het verraderlijk.”

Want de situatie verslechtert vannacht weer?

“Klopt. Koudere lucht trekt ons gebied binnen en ik verwacht vannacht minimumtemperaturen rond de -3 graden. Gesmolten ijs en ijzel gaan dus opnieuw bevriezen. Met name op ZOAB-wegen en klinkerwegen kan het spiegelglad worden. De gladheid breidt zich de komende uren dus weer uit en ook morgenochtend kan het lastig zijn op de weg, mede door de kans op nevel die vanavond en vannacht kan ontstaan.”

Wanneer zijn we er definitief vanaf?

“Donderdag overdag blijft het droog met temperaturen rond de -1 graad. Omdat de wegdektemperaturen morgen wel boven het vriespunt zullen liggen, verwacht ik dat de situatie gaandeweg beter wordt door de vele strooiploegen die aan het werk zijn. Vrijdag verandert er weinig, maar in de nacht naar zaterdag krijgen we te maken met een nieuw front. Dan is er opnieuw kans op ijzel of onderkoelde regen.”

En daarna is het klaar met de winter?

“Zaterdag stijgt de temperatuur naar 4 tot 7 graden en is het even voorbij. Maar voor de rest van februari is nog alles mogelijk; de winter kan zomaar weer terugkeren. Dat blijft nog even koffiedik kijken.”