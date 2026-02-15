OOG-weerman: “Drie tot zes centimeter sneeuw op komst; het kan stevig doorsneeuwen”

Foto: Jesse Weijn

In de provincie kan zondagavond en in de nacht naar maandag zo’n drie tot zes centimeter sneeuw vallen. OOG-weerman Johan Kamphuis spreekt in een extra weerbericht over een witte wereld die gaat ontstaan.

Johan, wat kunnen we de komende uren verwachten?

“Op dit moment bevinden wij ons onder de vleugels van een hogedrukgebied dat bij de Baltische Staten ligt. Dit hogedrukgebied is er ook verantwoordelijk voor dat het afgelopen nacht tot vorst kwam, waarbij het op verschillende plekken zelfs matig vroor. Wat we vandaag zien, is dat een IJsland-depressie de aanval in gaat zetten. Deze depressie probeert het hogedrukgebied te verdringen. Die aanval gaat gepaard met het passeren van zachte lucht in ons gebied. Op die grens valt er sneeuw, waarbij het hier bij ons in Groningen wit gaat worden.”

Hoeveel sneeuw kunnen we verwachten?

“Op basis van de laatste berekeningen verwacht ik dat er zo’n drie tot zes centimeter sneeuw gaat vallen. Het gaat dus behoorlijk wit worden. Op dit moment, het is nu net na 15.00 uur, ligt de temperatuur op 2 graden boven nul. Vanavond en komende nacht gaat de temperatuur naar beneden en ligt deze rond het vriespunt. Ik verwacht dat de neerslag die gaat vallen, ook echt als sneeuw gaat vallen. Omdat de bodemtemperatuur nog boven het vriespunt ligt, verwacht ik geen ijzel of ijsregen. De eerste sneeuwbuien bereiken ons tussen 18.00 en 20.00 uur. In de avond en in de nacht sneeuwt het door, waarbij het soms even stevig door kan sneeuwen bij temperaturen rond het vriespunt.”

Morgen, op maandag, start voor veel mensen een nieuwe werk- en schoolweek. Hoe ziet de ochtend eruit?

“Als je de gordijnen morgenochtend opent, dan ga je een witte wereld zien. De temperatuur ligt rond 08.00 uur nog altijd onder het vriespunt. In de middag zal de temperatuur met 2 of 3 graden boven het vriespunt komen te liggen. Ook dan zijn buien mogelijk, maar dit gaat voornamelijk om regen of natte sneeuw. Dus als je het samenvat, dan is het in die zin een korte exercitie, omdat heel snel de dooi in gaat zetten.”

Het kan vanavond soms even stevig doorsneeuwen. Dat lijkt me een waarschuwing waard?

“Weggebruikers die vanavond en komende nacht de weg op moeten, moeten absoluut rekening houden met gladheid. Sneeuw zorgt namelijk voor gladheid. Het is echt oppassen geblazen.”

Als we verder vooruitkijken, is dit de laatste stuiptrekking van de winter?

“Nog niet helemaal. Na het passeren van deze aanval krijgen we eerst te maken met hogere temperaturen, maar later in de week wordt het weer kouder. In de nachten van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag krijgen we opnieuw te maken met vorst. Overdag ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Problemen verwacht ik dan niet; het lijkt droog te blijven en op donderdag wordt het mogelijk met een zonnetje aan de hemel een vriendelijke winterdag. Daarna lijkt het echt gedaan. We krijgen te maken met een zuidweststroming die de winter wegjaagt. Komend weekend zou de maximumtemperatuur wel eens in de dubbele cijfers kunnen uitkomen.”

Sneeuw, ijs, ijzel: we hebben het de afgelopen weken allemaal gehad, maar echt schaatsen op natuurijs was er niet bij. Is dit voor de liefhebbers een gevalletje ‘zure druiven’ plukken?

“Om winterweer in Nederland te krijgen ben je afhankelijk van een groot aantal verschillende factoren. En de druiven zijn inderdaad behoorlijk zuur, omdat eigenlijk alle seinen voor winterweer in Nederland op groen stonden. Ik vergelijk het met een puzzel die uit heel veel stukjes bestaat. Alle stukjes lagen verschillende keren deze winter op de goede plaats, alleen het laatste stukje hebben we niet kunnen vinden. De brongebieden waar de kou vandaan moet komen, waren bijvoorbeeld veel kouder dan de afgelopen jaren. Neem de Finse Golf, die op dit moment helemaal bevroren is. Waarom het bij ons niet lukte, is omdat er te veel tegenwicht was vanaf de oceaan. De stroming vanaf de oceaan was te sterk om ons gebied volledig te veroveren. Maar ik zou liefhebbers willen adviseren om de moed niet op te geven. Koudere perioden komen vaak in series. Het zou zomaar kunnen dat het een volgende winter wel lukt. In mijn beleving is het nog steeds mogelijk.”