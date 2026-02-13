OOG Sport begint zaterdag uur eerder met aandacht voor voetbal en schaatsen

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Broekster Boys

Het radioprogramma OOG Sport begint komende zaterdag al om 14.00 uur in plaats van 15.00 uur.

Direct vanaf de start zijn er live flitsen te horen van de wedstrijd Be Quick 1887 – Broekster Boys in de eerste klasse H.

Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht, die zaterdagavond in de Euroborg wordt gespeeld.

Ook is er aandacht voor de Groninger schaatser Jenning de Boo, die woensdag zilver haalde op de duizend meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Zaterdagmiddag hoopt hij op de vijfhonderd meter goud te pakken.

OOG Sport stopt ook een uur eerder, om 17.00 uur.