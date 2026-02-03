Onvoldoende zitplekken in groene plekken? PvdA stelt vragen

Foto: uitgeverij Passage

De PvdA krijgt signalen van inwoners dat er, op plekken waar de afgelopen jaren (groene) ontmoetingsplekken zijn bijgekomen of aangelegd, nog steeds onvoldoende mogelijkheden zijn om te zitten.

Daardoor kunnen mensen niet altijd goed gebruikmaken van deze openbare ruimte, stelt PvdA-raadslid Jahir Scoop richting het gemeentebestuur. Als voorbeeld noemt Scoop onder meer het speel- en sportveld Hunzebrink in Noorderhoogebrug.

De PvdA vraagt het college woensdag om nog eens te kijken naar de huidige hoeveelheid zitplekken in groene en gemeenschappelijke ruimtes in de gemeente. Scoop: “Wat de PvdA betreft is het van groot belang dat deze plekken uitnodigend en toegankelijk zijn voor jong en oud. Belangrijk om echt te kunnen verblijven in deze openbare ruimte is de mogelijkheid om hier ook te kunnen zitten.”