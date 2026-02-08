Student & Stad voert online campagne in een wereld die steeds strenger wordt: “Vol inzetten op het maken van eigen content”

Foto: Student & Stad

De tijd dat je met posters en billboards kiezers naar je partij kon trekken, ligt grotendeels achter ons. In een tijd waarin we steeds digitaler worden, zijn politieke partijen online actiever dan ooit. Ondertussen worden de regels van sociale mediabedrijven en de Europese Unie echter steeds strenger, waardoor je niet zomaar meer gericht kunt adverteren. Hoe gaat Student & Stad hiermee om? Een gesprek met contentmanager Corné Boot.

Corné, hoe hebben jullie dit aangepakt?

“De regelgeving is vorig jaar inderdaad aangescherpt: politieke partijen mogen kiezers niet zomaar meer online benaderen met ’targeted’ politieke reclame. Wij zijn daarop om tafel gaan zitten. Hoe gaan wij dit doen? Wij zijn tenslotte een partij die zich voor een groot deel op jongeren richt. Juist zij zijn vooral online actief. Op de plekken waar zij zijn, daar willen wij ook zichtbaar zijn. De conclusie was dat we vol hebben ingezet op het maken van eigen, organische content. We maken opvallende filmpjes waarmee we onze bekendheid vergroten en de interesse in onze standpunten wekken.”

Afgelopen week verscheen er een video van jullie op sociale media. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een bijzonder filmpje is geworden?

“Dat klopt. Om het te begrijpen, moeten we terug naar één van onze eerste vergaderingen over de verkiezingen. We spraken over de slogan; dat werd ‘Wij maken de stad’. Maar direct kwam de vraag: hoe vertaal je dat door naar beeld? We hebben dat heel letterlijk genomen. Wij vinden dat studenten en jongeren te weinig erkenning krijgen voor wat zij aan Groningen toevoegen. Maar als zij er niet zouden zijn, zou de dynamiek in de stad totaal anders zijn. Denk aan de horeca, die voor een groot deel draait op de inzet van jongeren. Maar ook de jonge talenten die ondernemingen en culturele en maatschappelijke initiatieven opzetten. Het brengt levendigheid mee in de stad. Die belangrijke meerwaarde, dat is wat we in de video laten zien.”

Met opvallend beeldmateriaal…

“We zijn teruggegaan naar de basis: jongeren onderdeel laten zijn van het maakproces. Student & Stad is al sinds 1994 vertegenwoordigd in de gemeenteraad, dus we hebben een groot netwerk. We hebben de vraag uitgezet of mensen hun studententijd, in de vorm van foto’s of video’s, met ons wilden delen. Dat leverde een enorme berg materiaal op; onze Google Drive zat nagenoeg vol. Wat je in het filmpje ziet, is slechts een fractie van wat er is aangeleverd.”

Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest?

“Het proces is begin november gestart. Ik wil daarbij graag de naam van Boaz Walma van LooxMedia noemen. Hij is onze vaste videograaf, kent de partij goed en wist precies wat we voor ogen hadden. Hij heeft onder flinke tijdsdruk alles gecombineerd tot een mooi geheel. Het resultaat is bijzonder omdat het filmpje heel makkelijk wegkijkt; onze doelgroep herkent zich er direct in. Het voelt niet als informatie die je wordt opgelegd, en dat komt echt door de vorm.”

Welke reacties krijgen jullie tot nu toe?

“De reacties zijn heel positief. We krijgen berichtjes als ‘amazing’ of ‘heel tof’. Maar we horen ook dat mensen zich door de beelden echt gezien voelen. Dat is precies wat we willen bereiken: dat een groep die zo belangrijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente, erkenning krijgt. We zien dat ook terug in de statistieken op Instagram en TikTok. De video wordt veel gedeeld. Niet alleen vanwege de politieke boodschap, maar vooral omdat jongeren en oud-studenten de beelden herkennen.”

De mooie momenten komen voorbij: het feesten en de gezelligheid. Ook jullie ‘kroonjuwelen’, zoals de aandacht voor de nacht, zijn te zien. Maar ook thema’s als eenzaamheid en mentaal welzijn worden niet geschuwd…

“Dat klopt. Student & Stad is altijd een progressieve, pragmatische partij geweest. Wij laten lastige onderwerpen niet onbesproken. Mentaal welzijn is een groot probleem onder jongeren. Wij vinden het terecht om dat beestje bij de naam te noemen. Alleen door er open over te zijn, kun je iets veranderen. Ons doel is dat mensen naar aanleiding van deze video over ons gaan praten en fragmenten herkennen waar ze iets van vinden.”

Uiteindelijk blijft het natuurlijk een politieke boodschap…

“Het begint bij zichtbaarheid. Dat is de start van het hele proces. Zoals we net al vaststelden, is dat door de nieuwe regels ingewikkelder geworden. Wij denken dat deze video helpt. Mensen zien de beelden en maken vervolgens de link met ‘die partij met dat gele logo en die coole video’. We hopen dat er nieuwsgierigheid ontstaat, zodat mensen ons verkiezingsprogramma erbij pakken en zich gaan verdiepen in waar wij voor staan. Dat is de grote uitdaging.”

Tot slot: de verkiezingen zijn over ongeveer vijf weken. Wat zit er nog meer in het vat?

“Als campagneleider mag ik daar natuurlijk niets over verklappen. Maar bij Student & Stad lopen genoeg ‘creatieve gekken’ rond met geweldige ideeën. Er komt echt nog wel wat leuks aan. We hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in.”

Bekijk hier het filmpje van Student & Stad: