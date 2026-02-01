Ondernemersvereniging dringt met brief aan op tijdelijke Gerrit Krolbrug: “Economische impact zeer ernstig”

Actievoerders bij de Gerrit Krolbrug - Foto: Sofie Dallinga

In een dringende brief aan minister Robert Tieman (BBB) en de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat eist de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) alsnog een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Volgens de ondernemersvereniging heeft het uitblijven van een verbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug grote economische gevolgen.

De afgelopen weken is er al veel gezegd over de sociale impact van het verdwijnen van de tijdelijke verbinding, maar de VBNO benadrukt nu ook de economische schade die het gaat hebben. Als er drie jaar lang geen oversteekmogelijkheid over het Van Starkenborghkanaal is, heeft dat grote gevolgen voor de 175 aangesloten bedrijven. “Hiermee komt de bereikbaarheid van ondernemers, maar ook van zorginstellingen, scholen en sportvoorzieningen zeer ernstig in het geding. Deze situatie is niet houdbaar”, stelt voorzitter Guus de Vries. De brug wordt door de ondernemers gezien als een belangrijke economische motor voor de bedrijven die bij de ondernemersvereniging zijn aangesloten.

Een haalbaar alternatief

De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren. Eind 2023 kwam er een noodbrug voor fietsers. Deze moet echter volgend jaar wijken wanneer de definitieve nieuwbouw van de brug gaat beginnen. Rijkswaterstaat adviseert momenteel om géén nieuwe tijdelijke voorziening te bouwen tijdens de definitieve nieuwbouw, vanwege de hoge kosten (10 miljoen euro) en een volgens hen beperkte tijdwinst. Dit zou betekenen dat 20.000 dagelijkse gebruikers drie jaar lang moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

De VBNO komt echter met een eigen plan, ontwikkeld door een aangesloten ondernemer. Dit alternatief maakt gebruik van bestaande brugdelen en is uitvoerbaar binnen het oorspronkelijke budget van zes miljoen euro. “Hiermee wordt niet alleen bespaard op de kosten, maar blijft de busbaanbrug ook volledig vrij voor hulpdiensten en het openbaar vervoer”, aldus de vereniging. Het voorstel krijgt brede steun van onder meer het OV-bureau, bewonersorganisaties en hulpdiensten.

“Verbijsterend en frustrerend”

De VBNO noemt het “verbijsterend en frustrerend” dat Den Haag dit plan tot nu toe negeert en geen budget beschikbaar stelt. Volgens Vries zijn eerder gereserveerde middelen elders ondergebracht zonder dat het burgerinitiatief objectief is getoetst. Met de brief doet de VBNO een dringend beroep op de Tweede Kamer om de motie van Kamerlid De Hoop (GroenLinks-PvdA) te steunen, zodat het alternatieve plan alsnog formeel beoordeeld kan worden.