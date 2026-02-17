Onaangenaam jubileum maandagavond bereikt: tweeduizendste beving door gaswinning een feit na trilling bij Usquert

Bij het dorp Usquert is maandagavond een lichte aardbeving gemeten. Volgens het KNMI was dit officieel de tweeduizendste gemeten beving in Nederland die is veroorzaakt door gaswinning.

Het werkelijke aantal bevingen ligt waarschijnlijk veel hoger, zo stelt het meteorologisch instituut maandag in verschillende media. In de beginjaren waren er minder meetapparaten en waren die minder gevoelig. Daardoor werden alleen zwaardere bevingen gemeten. Tegenwoordig registreren sensoren ook zeer lichte trillingen die vroeger onopgemerkt bleven. De meeste trillingen blijven klein. Ongeveer negen van de tien geregistreerde bevingen hebben een kracht onder de 2,0 en zijn meestal niet te voelen.

De eerste aardbeving door gaswinning werd in 1986 geregistreerd bij Assen. De meeste bevingen vinden plaats in het midden van het Groningse gasveld. Daar is de bodemdaling het grootst en heeft zich de meeste spanning in de ondergrond opgebouwd.

Sinds het stoppen van de gaswinning neemt het aantal bevingen wel af. Vorig jaar registreerde het KNMI er 37, een jaar eerder 42. Tien tot vijftien jaar geleden waren dat er nog meer dan honderd per jaar. Toch blijven aardbevingen voorlopig mogelijk, omdat de ondergrond nog niet tot rust is gekomen. Ook zwaardere bevingen kunnen nog voorkomen. In november was er bijvoorbeeld nog een beving van 3,4 bij Zeerijp, een van de zwaarste ooit in de provincie.