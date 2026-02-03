Omvangrijke sextortionzaak gaat dinsdag van start in rechtbank Stad

Foto: Joris van Tweel

In de rechtbank van Groningen begint dinsdag het proces tegen Mark S. uit Borculo. De 32-jarige man wordt verdacht van grootschalige sextortion en verkrachting. Volgens het OM gaat het om een van de grootste sextortionzaken ooit in Nederland.

Mark S. zou tussen 2011 en 2024 tientallen meisjes en vrouwen hebben afgeperst. Hij deed zich online voor als iemand anders. Via sociale media vroeg hij naaktbeelden. Daarna dreigde hij die beelden online te zetten. Slachtoffers moesten dan nieuwe foto’s maken of andere dingen doen om dat te voorkomen.

S. zou een puntensysteem hebben gebruikt. Slachtoffers verdienden punten om te voorkomen dat beelden verspreid werden. De eisen werden steeds zwaarder. Er kwamen ook dreigementen met seks met hemzelf. Bij sommige slachtoffers gebeurde dat echt. Justitie noemt dat verkrachting.

De ongeveer twintig slachtoffers komen uit plaatsen in heel Nederland. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw uit Groningen naar de politie stapte. Zij werd afgeperst met naaktbeelden. Politieonderzoek leidde naar Mark S. Op zijn telefoons en computer vonden agenten veel bewijs, waaronder kinderporno. De 32-jarige S. werd in 2024 opgepakt en zit sindsdien in voorarrest.

Omdat de zaak aan het licht kwam door een melding van een vrouw uit Groningen, behandelt de rechtbank aan het Guyotplein de zaak. Volgende week donderdag wordt duidelijk welke straf het Openbaar Ministerie eist tegen M.