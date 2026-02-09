Omstreden muurschildering Vechtstraat krijgt ‘dubbelganger’ in Beijing

Onthulling van het kunstwerk (foto: Rieks Oijnhausen)

Het omstreden Toyistische muurkunstwerk ‘Het Theater van de Droom’ aan de Vechtstraat krijgt een dubbelganger in China. Vanaf 10 april is een aangepaste versie te zien in Beijing en blijft twee jaar hangen. De plaatsing in China is opvallend, omdat het originele werk in Groningen juist mogelijk moet verdwijnen.

Het werk heet ‘Nachttheater met Zonnebloemen’ in Beijing (夜剧场与向日葵) en is 5 bij 16 meter groot. Voor de plaatsing in China is het originele werk uit Groningen aangepast. Het wordt gedrukt en opgehangen.

De onthulling in Beijing op 10 april sluit aan bij een grotere tentoonstelling in Beijing, getiteld The Dutch Wave in China. De opening wordt gedaan door cultuurattaché Ingrid de Beer van de Nederlandse ambassade. Daarna lopen de genodigden naar het nieuwe muurkunstwerk buiten. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek. ‘Art Without Borders – The Dutch Wave in China’ laat zien wat Toyisme in China heeft gedaan sinds 2018.

Wel in China, maar mogelijk niet lang meer in Stad

De plaatsing in China is opvallend. Het originele werk in Groningen moet mogelijk juist verdwijnen. Het kunstwerk aan de Vechtstraat werd eind oktober 2025 onthuld door zes Toyistische kunstenaars. Al snel bleek dat het op een muur van een gemeentelijk monument staat. De gemeente had dit niet meegenomen bij de toewijzing van de muur. Begin december besloot het college dat legalisatie onmogelijk is. De eigenaar van het pand kreeg een jaar om de muurschildering te verwijderen.

De buurt wil het kunstwerk niet kwijt. De eigenaar, bewonersorganisatie De Rivierenbuurt en Toyisme startten een petitie voor behoud. Eind januari liet de gemeente een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Het gemeentebestuur verwacht weinig kans op behoud.