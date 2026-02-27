Ombouw Korreweg tot fietsstraat start half maart

Impressie via Gemeente Groningen

De werkzaamheden aan de Korreweg in Groningen beginnen half maart. De herinrichting wordt in meerdere fases uitgevoerd, met wisselende omleidingen per fase.

De werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases. In het voorjaar en de zomer van 2026 wordt gewerkt aan het deel tussen de Singelweg en de rotonde. Tijdens de bouwvak wordt de rotonde aangepakt. Vanaf september 2026 tot de zomer van 2027 is het deel richting de Oosterhamriklaan aan de beurt.

Voorbereidende werkzaamheden zijn al een maandje bezig en lopen nog steeds. Enkele bomen die al lange tijd slecht groeien worden gekapt. Ook worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.

Omleidingen tijdens de werkzaamheden worden per fase bekendgemaakt. Fietsers en automobilisten moeten soms tijdelijk een andere route nemen. Alle woningen, winkels en instellingen blijven wel altijd te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden verandert het parkeren en de route tijdelijk.