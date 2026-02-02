OM eist celstraf tegen man uit Stad (29) voor ontvoering kinderen naar Syrië

Een 29-jarige man uit Groningen heeft vorig jaar zomer zijn twee kinderen van 3 en 5 jaar meegenomen naar Syrië, zonder toestemming van hun moeder. Volgens RTV Noord eist de officier van justitie daarom twee jaar cel tegen de man, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De man kwam als minderjarige naar Nederland en trouwde later met een Nederlandse vrouw, waarvan hij na bijna tien jaar scheidde. In juli vorig jaar mocht hij de kinderen meenemen op vakantie naar Griekenland, maar in plaats daarvan vloog hij door naar Turkije en uiteindelijk naar Syrië. Daar vertelde hij de kinderen dat ze een ‘nieuwe moeder’ kregen, tenzij de echte moeder van de kinderen opnieuw met hem zou trouwen, een derde kind zou krijgen en haar huis zou verkopen.

De moeder stapte naar de politie en deed alsof ze aan de eisen meewerkte. Vorig jaar augustus landde de man met de kinderen op het vliegveld in Düsseldorf, waar hij werd opgepakt. De man verklaarde dat hij niet de intentie had de kinderen te ontvoeren, maar ze wilde voorstellen aan zijn familie. Maar volgens zijn ex-vrouw had de man geen toestemming voor een reis naar Syrië en bracht hij de kinderen in gevaar door ze naar een oorlogsgebied te brengen.

Naast een celstraf wil het OM een locatie- en contactverbod voor de man met zijn ex-partner en kinderen. Ook vraagt de vrouw 13.000 euro smartengeld. De uitspraak in de zaak volgt over twee weken.