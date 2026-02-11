OM eist 12 jaar cel plus tbs tegen Mark S. voor afpersing en verkrachting

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar cel plus tbs tegen de 32-jarige Mark S uit Borculo. Hij wordt verdacht van afpersing, verkrachting en het maken van kinderporno.

Het OM verdenkt hem ervan, zo’n 120 meisjes en vrouwen te hebben afgeperst en misbruikt, maar maakte een selectie van dertig slachtoffers die goed bewijsbaar zijn. S. werd twee jaar geleden aangehouden nadat één van zijn slachtoffers, een jonge vrouw uit Groningen, aangifte deed van afpersing en verkrachting. Daarom vindt de rechtszaak in Groningen plaats.

S., die veel van de aanklachten ontkent, heeft te maken met een groot aantal bewijzen tegen hem. Er is sprake van chats op sociale media, anonieme accounts, naaktfoto’s van minderjarige meisjes en betaalverzoeken. Het OM gaat ervan uit dat hij sinds 2011 zo’n 120 meisjes en vrouwen online heeft afgeperst. De verdachte ontkent het merendeel van de aanklachten.

Volgens het OM perste hij zijn slachtoffers af voor geld om zijn gokverslaving te bekostigen. Deskundigen die hem ondrzochten spreken van een persoonlijkheidsstoornis. Vanwege zijn ontkenning van het merendeel van de feiten achten ze de kans op herhaling groot. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.