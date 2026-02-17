OM concludeert: politieoptreden in cellencomplex Hooghoudtstraat droeg niet bij aan overlijden dakloze man

Foto: Google Streetview

De politie in Stad valt niets te verwijten rond de dood van een gearresteerde dakloze man. De destijds 47-jarige man overleed op 19 maart vorig jaar in een ziekenhuis, nadat hij acht dagen eerder onwel werd in het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat.

Dat concludeert het Openbaar Ministerie, nadat de Rijksrecherche onderzoek deed naar het overlijden van de man. De man werd op 12 maart vorig jaar ingesloten in het cellencomplex. Daar is hij onwel geworden, gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. In dit ziekenhuis is hij acht dagen later overleden.

Op basis van onderzoek concludeert de officier van justitie dat er geen verband is tussen het optreden van de politie in het cellencomplex en het overlijden van de man. Forensisch-pathologisch onderzoek liet zien dat een hoge concentratie verdovende middelen en onderliggend lijden de man fataal zijn geworden. De officier van justitie ziet daarom geen reden om vervolging in te stellen tegen de betrokkenen politieambtenaren.