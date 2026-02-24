Olympisch zilver-winnaar Jenning de Boo krijgt aanwijsplek voor WK Sprint

Foto: Rieks Oijnhausen

Langebaanschaatser Jenning de Boo heeft van de KNSB een aanwijsplek gekregen voor het aanstaande WK Sprint, dat op 5 en 6 maart wordt gehouden in Thialf. De Boo won tijdens de afgelopen Olympische Spelen nog tweemaal zilver op de 500 en 1.000 meter.

De KNSB maakte dinsdag de namen bekend van negen schaatsers die Nederland op het WK Sprint en WK Allround mogen vertegenwoordigen. Naast De Boo is ook de in de stad Groningen geboren Chris Huizinga geselecteerd; hij komt in actie op het WK Allround. De aanwijsplekken zijn gebaseerd op de prestaties tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT), dat eind december werd verreden in Heerenveen.

Marcel Bosker, die een tijdlang in Ten Boer woonde, is nog niet zeker van deelname. Komend weekend vindt in Heerenveen het NK Allround en Sprint plaats, waar nog een aantal startbewijzen te bemachtigen zijn. Bosker heeft daar dus nog een kans om zich te plaatsen voor het mondiale toernooi.

NK-deelname optioneel

Schaatsers die al een aanwijsplek hebben gekregen, zijn niet verplicht om in actie te komen tijdens het NK, al is die keuze aan henzelf. Of De Boo komend weekend op het ijs te bewonderen zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Het WK Sprint en Allround vindt eens in de twee jaar plaats. Tijdens het sprintkampioenschap worden vier afstanden gereden: tweemaal de 500 meter en tweemaal de 1.000 meter. De schaatser met het laagste puntentotaal kroont zich tot wereldkampioen. Tijdens de vorige editie in 2024, die gehouden werd in de Max Aicher Arena in Inzell, ging de gouden medaille naar Ning Zhongyan. Jenning de Boo won toen het zilver, terwijl het brons naar de Canadees Laurent Dubreuil ging. Bij het WK Allround wordt er een ‘grote vierkamp’ gereden. De laatste editie werd gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz. Patrick Roest werd tweede en Hallgeir Engebråten uit Noorwegen pakte het brons.