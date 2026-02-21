OBS Brinkschool in Haren wordt IKC De Brink

Impressie via Gemeente Groningen

De naam OBS Brinkschool in Haren gaat verdwijnen. Met de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw aan de Rummerinkhof verandert de naam van de school in IKC De Brink. Dat meldt Haren de Krant.

De bouw van het nieuwe onderkomen begon een jaar geleden en het gebouw wordt naar verwachting dit voorjaar in gebruik genomen. Het nieuwe IKC (Integraal Kindcentrum) biedt plek aan zestien groepsruimten voor in totaal vierhonderd leerlingen. Naast de Brinkschool krijgt ook Stichting Kinderopvang Haren een plek in het gebouw, waar tevens twee ruimtes voor kinderopvang en een nieuwe gymzaal zijn ondergebracht.

De gymzaal zal niet alleen door de Brinkschool worden gebruikt, maar ook door basisschool ’t Wilde Woud, die naast de nieuwe school ligt. Buiten schooltijd kunnen ook verenigingen er terecht. Het duurzame gebouw telt drie verdiepingen en is voorzien van zonnepanelen.

Van 1947 naar de toekomst

De geschiedenis van de school aan de Oude Brinkweg gaat ver terug. Het huidige gebouw droeg vanaf de bouw in 1947 de naam Nederlands Hervormde Lagere School. In 1984 was de toekomst van de school even onzeker toen er werd gefuseerd met basisschool De Springerschans. De openbare Brinkschool zelf bestaat sinds 1970 en was destijds gevestigd in een gebouw verderop aan de Oude Brinkweg. Omdat dat pand in slechte staat verkeerde, trok de school uiteindelijk in het gebouw uit 1947, waarna de naam definitief veranderde in OBS Brinkschool. Met de komst van IKC De Brink begint er nu een nieuw hoofdstuk.