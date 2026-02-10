Foto Andor Heij. Nieuwe intercity (ICNG) op hoofdstation Groningen 1

NS wil Groningen vanaf 2027 weer rechtstreeks verbinden met Rotterdam. De trein moet één keer per uur gaan rijden via de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam-Centraal. Dat blijkt uit de Adviesaanvraag Dienstregeling 2027 aan regionale overheden en de reizigersorganisaties. Dat is volgens NS nodig om de reistijd te verkorten tussen Noord-Nederland en de Randstad.

“We willen Noord-Nederland al langer verbinden via de hogesnelheidslijn”, vertelt Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij NS, over de plannen. “In 2025 kon dat nog niet, maar straks rijdt de trein vanaf het Groninger Hoofdstation via de Hanzelijn naar Zwolle en Schiphol en vervolgens over de hogesnelheidslijn door naar Rotterdam Centraal. Dat doen we met de gloednieuwe intercity ICNG met op de HSL een topsnelheid van 200 km/uur. Zodra de maximumsnelheid op de Hanzelijn ook verhoogd wordt, kunnen we hier de reistijd verder verkorten.”

Of de directe verbinding er ook gaat komen, is nog even afwachten. De Adviesaanvraag Dienstregeling wordt ingediend door NS richting reizigersorganisaties en regionale overheden, die vervolgens advies geven over de dienstregeling die in december ingaat. NS gebruikt deze adviezen om de plannen waar mogelijk te verbeteren. Daarna bekijkt spoorbeheerder ProRail of de wensen van NS passen op het spoor. In het najaar wordt de definitieve dienstregeling dan bekendgemaakt.