Noorderzonkat vindt thuis in jubilerend kattencafé: “Woensdag de hele dag feest”

Je zult het je vast nog wel herinneren: de zes meter hoge kat die tijdens de afgelopen Noorderzoneditie te vinden was op het kruispunt Kerklaan met de Kruissingel in het Noorderplantsoen. De kat heeft inmiddels een nieuw thuis gevonden in kattencafé Op z’n Kop aan de Oude Ebbingestraat, dat deze week het tienjarig jubileum viert.

Het kunstwerk is vorig jaar gemaakt door de Groningse kunstenaar Michel Velt. Tijdens het festival werd er volop gezocht naar een permanente plek voor de imposante kat, maar die werd destijds niet gevonden. Nu is er alsnog een plekje bemachtigd in het kattencafé, al is het in een andere vorm: als muurschildering. De schildering is gemaakt door Velt zelf, met hulp van Roos Vink. Het kattencafé benaderde Velt met de vraag of hij dit wilde maken. “We waren er eigenlijk van uitgegaan dat hij geen tijd zou hebben, maar wonder boven wonder bleek die ruimte er wel te zijn.”

Tien jaar een begrip

Het kunstwerk wordt gepresenteerd op het moment dat het café precies tien jaar bestaat. “Op woensdag 11 februari vieren we ons tienjarig jubileum”, vertelt eigenaresse en oprichtster Hielkje Wester. Dat is een flinke prestatie: Op z’n Kop is het oudste nog bestaande kattencafés in Noord-Nederland. “Tegenwoordig is het een begrip in de stad met een grote, trouwe community van onder andere internationale studenten die hier graag samenkomen en voor de katten zorgen.”

Het café opende de deuren op 11 februari 2016. Het idee ontstond na een bezoek aan een kattencafé in Amsterdam, waarbij gedacht werd: zoiets moeten we in Groningen ook op kunnen zetten. Met behulp van een crowdfundingsactie werd er 20.000 euro opgehaald om het café te verwezenlijken. Vandaag de dag wonen er acht katten, die allemaal geadopteerd zijn uit Dierenasiel Adventure. De poezen zijn zorgvuldig geselecteerd en vormen een harmonieuze groep. Het café is hun huiskamer, inclusief privékamers waar ze zich kunnen terugtrekken. In de loop der jaren zijn er ook diverse katten ‘met pensioen’ gegaan. Zij heben een tweede leven gekregen op een rustige plek waar ze oud kunnen worden.

Feestweek

“Het begon als een droom en dat we nu nog steeds bestaan is geweldig”, aldus Wester. “Het café is een plek geworden waar mensen met verschillende achtergronden zich thuisvoelen. Dat willen we nog heel lang blijven bieden, dus vieren we dit jubileum groots.”

Naast de onthulling van de muurschildering worden er in deze jubileumweek speciale limited edition tote bags uitgedeeld met daarop een prent van de muurschildering. Ook maken tien winnaars kans op een jaar lang gratis entree, om alle bezoekers te bedanken. “We hebben een paar lastige jaren achter de rug. De coronacrisis heeft veel impact gehad op ons bedrijf. Daar zijn we nog steeds niet helemaal bovenop, maar het gaat gelukkig de goede kant op.”

Het kattencafé is woensdag, op verjaarsdag, geopend van 10.30 tot 18.30 uur.

Serieuze ondertoon

Dat de impact van de coronacrisis groot was, bleek al in 2021. Destijds ging het gerucht dat een van de geliefde katten verkocht moest worden om het hoofd boven water te houden. Hoewel dit een 1-april-grap bleek, was de ondertoon serieus. Verslaggever Danja de Jonckheere maakte destijds een reportage over de situatie: