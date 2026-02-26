Noordelijke Banenbeurs presenteert 50 duizend vacatures

Foto: Noordelijke Banenbeurs

Niet minder dan 150 werkgevers uit de drie noordelijke provincies presenteren volgend weekend zo’n 50 duizend vacatures op de tiende editie van De Noordelijke Banenbeurs in Martiniplaza.

Twee dagen lang staat het evenement in het teken van werk, ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Bezoekers kunnen in contact komen met vertegenwoordigers van deelnemende organisaties en zich oriënteren op functies op mbo-, hbo- en wo-niveau.

De arbeidsmarkt verschuift vanwege technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Sectoren zoals techniek, zorg, onderwijs, ICT, energietransitie en cybersecurity hebben een aanhoudende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Daarnaast informeren onderwijsinstellingen en aanbieders van opleidingen de bezoekers over bij- en omscholingstrajecten, praktijkgerichte opleidingen, trainingen en verkorte leerprogramma’s. Verder zijn er workshops, netwerksessies, lezingen en interactieve sessies. Je kunt ook gratis je CV laten checken.

De Noordelijke Banenbeurs vindt plaats in Martiniplaza op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart.