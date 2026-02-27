Nog maar zeven coffeeshops in Stad, gaat dat goed? ‘Geen flauw idee wat er gaat gebeuren’

Dinsdagavond werd bekend dat coffeeshops Dees en De Driemaster de deuren sluiten. Daarmee gaat het aantal coffeeshops in Stad definitief terug naar zeven, van de veertien mogelijke vergunningen die in de gemeente mogen zijn. Mart Atema van coffeeshop Rag-A-Muffin aan de Noorderstationsstraat is benieuwd of de gemeente iets gaat veranderen aan het beleid rond vergunningen.

Vergunningen zijn nu niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Als een eigenaar stopt of met pensioen gaat, kan iemand anders de vergunning niet overnemen. Die moet dan opnieuw worden aangevraagd. De gemeente heeft ook al een tijd geen nieuwe vergunningen vrijgegeven.

“We hebben het gesprek al gehad met de gemeente en negen vonden we genoeg”, vertelt Mart. “We hebben het niet te druk. We hebben genoeg personeel om de klanten te kunnen bedienen met de negen coffeeshops. Nu met die zeven, ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Misschien gaat de gemeente nu toch besluiten dat ze de vergunningen overdraagbaar maken.”

‘Zolderkamerwiet bestaat hier bijna niet meer’

Intussen verandert in de Groningse coffeeshopwereld aanmerkelijk door de wietproef. Tien bedrijven hebben van het Rijk toestemming gekregen om legaal wiet en hasj te leveren. Daardoor is de hoeveelheid en kwaliteit van de waar in de coffeeshop langzaamaan toegenomen, aldus Mart:

“De kwaliteit van de wiet is mondjesmat wel echt toegenomen. Aan het begin hadden we er nogal wat kritiek op. Een aantal telers hebben echt wel sprongen vooruit gemaakt. Qua kwantiteit en qua leveren ook. Er vallen een aantal telers nog een beetje achter. Maar in principe is de aanvoer van de producten makkelijker, de prijzen zijn voordeliger en we kunnen veel meer voorlichting meegeven aan de klanten. Vroeger kwam alles van zolderkamertjes, kassen van achter een boerderijtje ergens waar de elektriciteit werd afgetapt. Dat bestaat nu gewoon niet meer.”

‘Klanten uit Amsterdam komen naar Groningen voor nieuwe producten’

Dat er nu twee coffeeshops sluiten en er nog maar zeven over zijn in Stad, komt volgens de cannabisverkoper van rag-A-Muffin dan ook op een apart moment in de afgelopen jaren. De coffeeshops hebben door de wietproef nu juist betere producten en daardoor toenemende klandizie onder een jongere doelgroep, aldus Mart:

“Ik heb het idee dat het aantal klanten is toegenomen. We merken dat de oude traditionele rokers een beetje weggevallen zijn, want die missen dan misschien wel hun traditionele hasj. Maar we merken wel echt een enorme aandacht van wat meer jongere mensen. Door dit experiment komen er natuurlijk ontzettend veel nieuwe producten op de markt, want die telers kunnen in een keer in de laboratoria dingen ontwikkelen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld producten in de verkoop die in Amsterdam niet in de verkoop zijn. Waardoor door de vlogs bijvoorbeeld, de jongere mensen dat zien en speciaal ervoor naar Groningen komen. Dus het is in een keer een omgedraaide wereld.”