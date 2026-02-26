Nieuwe units opvang Sint Petersburg komende week geplaatst

Foto ingezonden

IJs en weder dienende worden aanstaande dinsdag 3 maart de units geplaatst voor de opvang van asielzoekers aan de Sint Petersburgweg 38.

Met de uitbreiding van het aantal units biedt deze locatie straks plek aan 600 asielzoekers. De gemeente besloot in 2023 om de opvanglocatie uit te breiden van 100 naar 600 opvangplekken.

De uitbreiding liep meermalen vertraging op. Eerst zorgde het vergunningstraject bij de provincie voor uitstel. In juli vorig jaar kon het bedrijf Reboxd de opvangruimtes niet leveren vanwege financiële problemen. Nu lijkt eindelijk een begin te zijn gemaakt met plaatsing van de units.