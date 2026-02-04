Nieuwe Pokémon- en kaartenspelwinkel opent binnenkort aan de Ebbingestraat

Het hoekpand aan de kruising van de Nieuwe Ebbingestraat en de Korenstraat. Foto: Sam Sitepu

Aan de Ebbingestraat in Groningen opent binnenkort een nieuwe winkel voor liefhebbers van Pokémon en andere kaartenspellen. In het pand op de hoek vestigt zich PackEmAll, een speciaalzaak voor zogenoemde trading card games (TCG’s). Naast verkoop moet het ook een plek worden waar gespeeld en geruild kan worden.

Wie in de jaren negentig opgroeide (of later), kan de letters op de gevel herkennen. Ze doen sterk denken aan het logo van Pokémon, de Japanse animatieserie en het ruilkaartspel dat nog altijd populair is op schoolpleinen.

De persoon achter PackEmAll is Luuk Al Cheikh, die enkele jaren geleden al begon met een online webshop, maar nu ook een fysieke locatie opent in hartje stad. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Al Cheikh. “Als kind ruilde ik fanatiek Pokémonkaarten in de oude bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Later pakte ik het verzamelen weer op uit nostalgie. Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze business.”

Meer dan alleen Pokémon

In de winkel zijn straks vooral Pokémonkaarten te koop, variërend van losse kaarten tot complete boxen. Daarnaast wil Al Cheikh zich richten op andere populaire kaartenspellen, zoals Magic: The Gathering, One Piece en Lorcana. Volgens Al Cheikh is de vraag groot. “Veel producten zijn snel uitverkocht in speelgoedwinkels of online. Wij willen dat aanbod structureel beschikbaar maken. Daarvoor zijn we nog in gesprek met Pokémon zelf.”

Spelen, ruilen en toernooien

De winkel wordt nadrukkelijk meer dan alleen een verkooppunt. Er komt ruimte voor zo’n dertig bezoekers om ter plekke te spelen en kaarten te ruilen. Ook wil Al Cheikh in de toekomst toernooien organiseren: “We willen een community creëren voor zowel verzamelaars als mensen die het spel echt spelen”.

Opening verwacht binnen enkele weken

De verbouwing van het pand is in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, opent de winkel uiterlijk eind maart de deuren. Volgens Al Cheikh is het moment goed gekozen en heeft daarmee vertrouwen in zijn fysieke store. Pokémon is de afgelopen jaren weer sterk in populariteit toegenomen en viert dit jaar zijn dertigjarig jubileum. “Als iets al zo lang bestaat en nog steeds groeit, dan verdwijnt het niet zomaar.”