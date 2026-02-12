Nieuw theaterproject voor Nederlandse jongeren en jeugd uit opvangcentra

Komend voorjaar start in Groningen een theaterproject dat Groningse jongeren verbindt met leeftijdsgenoten met een vluchtachtergrond.

De naam van het project is ‘Rhythm of roots’. Het gaat om een theatercursus die een half jaar duurt. Tien Groningse jongeren en tien jongeren uit opvangcentra maken zelf een voorstelling. Het gaat om jongeren van 16 tot 24 jaar. Deelname is gratis.

Het project gebruikt non-verbale expressie, zoals dans, ritme, muziek en lichaamswerk. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin vertrouwen, plezier en gelijkwaardigheid centraal staan. De groep werkt in 26 weken toe naar een gezamenlijke voorstelling.

Jongeren kunnen zich aanmelden bij VRIJDAG IN DE BUURT, onderdeel vn VRIJDAG, het huis van de amateurkunst in Groningen. Dat kan via www.bijvrijdag.nl/roots