Nestkastjes timmeren en insectenhotel maken in voorjaarsvakantie bij Het Groninger Landschap

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderen die altijd al eens een nestkastje of insectenhotel hebben willen maken, kunnen woensdag 25 februari terecht bij Het Groninger Landschap. In het bezoekerscentrum Reitdiep bij Noorderhoogebrug kunnen de handen flink uit de mouwen worden gestoken.

“De lente staat weer voor de deur”, vertelt Het Groninger Landschap. “In ons bezoekerscentrum kun je woensdagmiddag je eigen nestkastje en insectenhotel in elkaar timmeren en knutselen. Door deze te plaatsen, help je de vogels en insecten een handje.” De activiteit is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Bij aankomst kunnen deelnemers voor een bedrag van 9 euro een nestkastje reserveren (zolang de voorraad strekt). Alle andere activiteiten in het bezoekerscentrum zijn gratis.

Belang voor de natuur

Een nestkastje is essentieel omdat het vogels een veilige plek biedt om te broeden en te schuilen tegen roofdieren en weersinvloeden. Door de toenemende verstedelijking verdwijnen natuurlijke holtes in bomen en gebouwen. Ook een insectenhotel is cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit; het biedt een veilige haven voor nuttige insecten zoals solitaire bijen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Deze insecten zorgen op hun beurt weer voor de bestuiving van planten en natuurlijke plaagbestrijding in de tuin.

De voorjaarsdoemiddag begint woensdag om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van Het Groninger Landschap.

Zes jaar geleden maakte OOG een reportage over de ‘voorjaarsdoemiddag’ bij Het Groninger Landschap: