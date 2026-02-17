NCG blij over aantal veilig beoordeelde huizen, maar versterking of nieuwbouw begint bij 13 procent te laat

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

De 2.275 adressen in het aardbevingsgebied die vorig jaar zijn veilig verklaard, zijn deze dinsdag reden voor blijdschap bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Maar tegelijk begon de versterking of nieuwbouw bij minder adressen dan gepland. Ook slaagde de instantie, die belast is met de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied, er bij tien procent van de beoogde huishoudens niet in om op tijd te beginnen met een plan voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die de NCG naar buiten heeft gebracht. Volgens de NCG begon vorig jaar bij 1.962 adressen in het bevingsgebied de versterking of sloop en nieuwbouw, 288 adressen minder dan verwacht. De NCG wijst daarbij onder meer naar de huiseigenaren als veroorzaker van de achterstand: “Deels komt deze achterstand doordat eigenaren in een laat stadium van de planvorming besloten om de versterking te combineren met isoleren (Maatregel 29 van Nij begun). Daardoor moesten we het uitvoeringsplan aanpassen.”

Wanneer een woning op veiligheid is beoordeeld en duidelijk is dat een huis moet worden versterkt, stelt het NCG met de bewoners een zogenaamd ‘uitvoeringsplan’ op: het onderzoeken van de wensen van bewoners en de gemeente (bij sloop en nieuwbouw), een aannemer zoeken, hypotheekzaken, tijdelijke huisvesting zoeken en bomen en struiken snoeien. Ook dat ging in het afgelopen jaar minder rap dan gepland: 875 adressen zouden klaar moeten zijn om daarmee te beginnen, maar bij 76 lukte dat niet op tijd.

Maar geen reden tot zorg, aldus het NCG: “Eind december 2025 waren er echter 5.650 adressen waarbij we kunnen starten of al gestart zijn met het opstellen van het uitvoeringsplan. Omdat we niet bij al deze eigenaren tegelijk aan tafel kunnen zitten, heeft het niet behalen van deze doelstelling geen effect op de voortgang van de versterkingsopgave.”

Zeventig procent woningen veilig maant NCG tot tevredenheid

Toch viert het NCG een feestje, want eind vorig jaar voldeed bijna zeventig procent van de adressen in de versterkingsopgave aan de veiligheidsnorm dankzij de 2.275 waarvoor in het afgelopen jaar is beoordeeld dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. In vijf jaar tijd zijn ongeveer 17.000 woningen beoordeeld als veilig, zowel omdat ze dat al waren als omdat ze zijn versterkt.

Het NCG leverde ook meer uitvoeringsplannen af (bijna 1.900, een tiental meer dan gepland), waardoor aannemers theoretisch bij deze woningen aan de slag zouden kunnen. Dat maant Marieke Ferwerda, algemeen directeur NCG, tot een blije terugblik over vorig jaar: “Goed nieuws voor NCG, maar vooral goed nieuws voor de bewoners. Zij kunnen hun leven weer oppakken en hoeven daarbij geen rekening meer te houden met de versterking.”

Maar nog steeds is ruim de helft van alle woningen die wel versterkt moeten worden (nu nog zo’n 8.284 stuks) nog niet aangepakt. Het aantal woningen dat jaarlijks wordt versterkt of door nieuwbouw wordt vervangen stijgt nog wel steeds jaar op jaar: vorig jaar werden 1.433 woningen versterkt of herbouwd opgeleverd. Wel vlakt het aantal adressen dat voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm af. Volgens het NCG komt dat doordat er minder adressen waren waarbij uit de beoordeling bleek dat ze direct voldoen aan de veiligheidsnorm. Wel zijn de meeste adressen nu dus beoordeeld.