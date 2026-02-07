Nacht van Groningen volledig uitverkocht: ruim 5.000 lopers zaterdagavond in actie

Foto: Rieks Oijnhausen

De Grote Markt vormt zaterdagavond het decor voor de Nacht van Groningen. Het hardloopevenement, dat toe is aan zijn 24e editie, is met ruim 5.000 deelnemers volledig uitverkocht.

Sinds vorig jaar zijn de start en finish weer terug op de vertrouwde Grote Markt. “Voor dit evenement is er geen betere plek dan het hart van de stad”, aldus de organisatie. Deelnemers hebben de keuze uit vier afstanden: de 5 kilometer, 10 kilometer, 10 Engelse mijlen en de halve marathon. Het parcours voert de lopers vanaf de markt langs iconische plekken zoals het Harmoniegebouw, de Noorderhaven en het Noorderplantsoen.

Programma en starttijden

Het programma begint om 19.30 uur met het startschot voor de 5 kilometer. De lopers voor de 10 kilometer vertrekken in twee verschillende groepen tussen 21.30 uur en 22.00 uur. Het ophalen van de startnummers kan vanaf 17.00 uur op de Nieuwe Markt naast Forum Groningen.

Koud en kans op motregen

Hoewel de omstandigheden voor het lopen redelijk zijn, waarschuwt de organisatie voor de kou. Bij de start ligt de temperatuur rond de 3 graden, maar gedurende de avond zakt het kwik naar 2 graden. Door een matige oostenwind (windkracht 3) ligt de gevoelstemperatuur echter nog wat lager. Daarnaast is er in de loop van de avond kans op wat lichte motregen.