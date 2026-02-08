Nacht van Groningen met 6.100 deelnemers groot succes: “In twee jaar tijd een verdubbeling”

Foto: Rieks Oijnhausen

De 24ste editie van de Nacht van Groningen is een groot succes geworden. Volgens organisator Johan Meijer van Golazo Noord Nederland deden er zaterdagavond een recordaantal van 6.100 deelnemers mee aan de hardloopwedstrijd door de binnenstad.

Johan, hoe kijk je terug op het evenement van gisteravond?

“Het was een bijzonder geslaagde editie. Er hadden zich 6.100 mensen ingeschreven, die we gelukkig allemaal een plekje hebben kunnen geven. In slechts twee jaar tijd is het deelnemersaantal aan deze wedstrijd verdubbeld. Als organisatie zijn we daar natuurlijk heel blij mee. Om een vergelijking te maken: voor de coronapandemie zaten we gemiddeld op 2.300 deelnemers. Dit evenement is dus echt enorm gegroeid.”

Vorig jaar sprak je vergelijkbare woorden toen er met 5.200 lopers ook al een record werd gevestigd. Hoe gaan jullie om met die aanhoudende groei?

“Bij de editie van vorig jaar konden we voor het eerst weer starten en finishen op de Grote Markt. In de jaren daarvoor zaten we op de Ossenmarkt, waar de ruimte simpelweg beperkter is. Wat wij heel belangrijk vinden is dat deelnemers loopplezier kunnen hebben. We bieden vier afstanden aan: de 5 en 10 kilometer, de 10 Engelse mijlen en de halve marathon. De grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat deelnemers kunnen blijven hardlopen en dat het parcours geen ‘wandelfestijn’ wordt door de drukte. Van de terugkeer naar de Grote Markt vorig jaar hebben we veel geleerd. Eén van de concrete aanpassingen dit jaar was het toevoegen van een extra wave op de tien kilometer.”

De eerste groep op de 10 kilometer startte om 21.30 uur en de tweede groep om 22.00 uur. Hoe puzzelen jullie die groepen in elkaar?

“Dat klopt. We begonnen om 19.30 uur met de start van de vijf kilometer. Deze groep loopt precies één rondje. Zodra zij finishen, kun je de halve marathon en de 10 Engelse mijlen van start laten gaan. Zij lopen de langste afstanden en moeten het rondje, afhankelijk van hun afstand, drie of vier keer afleggen. Op een gegeven moment kun je daar dan die twee groepen van de 10 kilometer tussen schuiven. Uiteindelijk deed de wedstrijd zijn naam ook eer aan: de laatste deelnemer finishte rond 23.15 uur.”

Naast de lopers was er ook veel publiek op de been, ondanks de kou…

“Absoluut. Wat wij gezien hebben is dat er heel veel mensen langs het parcours stonden om de lopers aan te moedigen. We hebben zelfs mensen op tuinstoelen gezien die het met een kampvuurtje en muziek langs de route gezellig maakten. Uiteindelijk hebben we ook veel geluk gehad met het weer. Het was best wel fris — aan het einde van de avond lag de temperatuur rond het vriespunt — maar omdat er nauwelijks wind was, had dat weinig invloed op de gevoelstemperatuur. Ook van de mist hadden we weinig last. Maar inderdaad: als we deze wedstrijd vorige week hadden georganiseerd, dan had het vanwege de winterse omstandigheden en de gladheid absoluut niet door kunnen gaan.”

Als je naar de lopers kijkt: wie zijn de mensen die de Nacht van Groningen lopen?

“We zien dat er heel veel studenten deelnemen. De grootste groep bevindt zich in de leeftijdscategorie 22 tot 40 jaar. Een studentenvereniging als Albertus Magnus was bijvoorbeeld met 195 studenten present, maar ook veel studieverenigingen deden mee. De categorie 40 tot 55 jaar komt op de tweede plaats. Ook leuk om te vermelden is dat er veel mensen uit Duitsland deelnamen. Blijkbaar is het aantrekkelijk om vanuit Noord-Duitsland naar Groningen te rijden, vaak in combinatie met een bezoek aan de stad. We hadden zelfs drie Brazilianen aan de start.”

Het valt op dat hardloopevenementen overal groeien. Hoe verklaar je die populariteit?

“Hardlopen is enorm populair. We zien de toegenomen vraag bij alle evenementen die we als Golazo aanbieden. Wij proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan, want we willen iedereen de kans geven om te starten. Maar bij dat faciliteren moeten we wel de veiligheid kunnen waarborgen. We hebben evenementen waarbij we op dit moment simpelweg aan het maximum zitten. Wat de Nacht van Groningen betreft, kunnen we wellicht nog een klein beetje groeien, bijvoorbeeld door een derde wave op de tien kilometer in te bouwen. De consequentie is dan wel dat de wedstrijd nog langer gaat duren. De vraag daagt ons dus uit om creatief te zijn, want laat duidelijk zijn: de behoefte is er.”

Met de Nacht van Groningen is het nieuwe hardloopseizoen officieel geopend. Wat zit er nog meer in het vat voor 2026?

“Absoluut, het gaat een mooi seizoen worden. Ik wil graag de datum van 22 maart noemen: dan vindt de tiende editie van de Urban Trail Groningen plaats. Dat is inmiddels de grootste urban trail van Nederland. Ter ere van de lustrumeditie gaan we naast de 5 en 10 kilometer ook een speciale 15 kilometer aanbieden, die langs alle bijzondere locaties van de afgelopen jaren voert. Een andere belangrijke datum is 31 mei, wanneer voor het eerst de Marathon van Groningen plaatsvindt onder onze organisatie. Er zijn nu al 2.500 inschrijvingen voor die dag. En later dit jaar, als het weer herfst is, hebben we natuurlijk de 4 Mijl met zo’n 30.000 deelnemers. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in.”