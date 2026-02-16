Na Kos laten touroperators ook vluchten naar Mallorca vanaf Eelde vallen

Vliegveld Airport Eelde (foto: Ruben Huisman - 112 Groningen)

TUI en Corendon verzorgen voorlopig geen vluchten met vanaf Groningen Airport Eelde naar Mallorca. Daarmee is de noordelijke luchthaven in korte tijd twee bestemmingen kwijt, nadat vorige week bekend werd dat Kos ook niet meer wordt aangedaan vanaf Eelde.

Volgens de luchthaven laten de touroperators de vluchten achterwege vanwege een tekort aan beschikbare vliegtuigen. Daardoor delen TUI en Corendon hun landelijke planning anders in en vervallen de vluchten naar Eelde.

“Dat vinden wij natuurlijk erg jammer, want Mallorca blijft één van de populairste bestemmingen onder reizigers uit Noord-Nederland”, schrijft de luchthaven. “We blijven daarom in gesprek met luchtvaartmaatschappijen om te kijken of Mallorca in 2027 weer kan terugkeren op het schema.”

Ook niet meer naar Kos

Eind vorige week werd bekend dat TUI ook de vluchten naar het Griekse Kos laat schieten vanaf Eelde. Deze vluchten zouden alleen in juli en augustus plaatsvinden. Ook hier was de vluchtplanning de oorzaak. Het nieuws kwam in dezelfde week waarin bekend werd dat het aantal vliegpassagiers op Eelde voor het tweede jaar op rij is gedaald.

TUI gebruikt Eelde nu alleen nog voor vluchten naar Gran Canaria, het hele jaar door. Corendon vliegt komende zomer nog naar Antalya, Kreta en Burgas aan de Zwarte Zee. Sunair vliegt komende zomer nog een dienst naar de Kanaaleilanden. BBI-travel vliegt tot en met 14 maart nog elke zaterdag naar winterbestemming Sälen in Zweden.