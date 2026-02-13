Moskee in Groningen ontvangt haatbrief over islamisering in aanloop naar ramadam

Een Turkse moskee in Groningen heeft een anonieme haatbrief gekregen in de aanloop naar de ramadan, die komende dinsdag begint.

Ook moskeeën in Leeuwarden en Harderwijk ontvingen dezelfde brief. Volgens de Islamitische Stichting Nederland (ISN), de koepel van 150 Turkse moskeeën die de brief deelde met verschillende media, roept de brief expliciet op tot het stoppen van islamisering en verwijst de schrijver onder meer naar de aanslag op het World Trade Center in 2001.

De Islamitische Stichting Nederland (ISN), die ook de Groningse moskee onder zich heeft, heeft de moskeeën gevraagd aangifte te doen bij de politie. De politie is op de hoogte, maar volgens de dienst is er geen direct gevaar. De afzender van de brief is nog onbekend.