Minderjarige aangehouden na mogelijk schietincident Paddepoel; politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden van het mogelijke schietincident dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond in de wijk Paddepoel. Naar aanleiding van het incident werden er twee personen aangehouden.

Rond 02.30 uur kwam er een melding bij de politie binnen dat er knallen werden gehoord in de Hagedisstraat. “Deze knallen waren mogelijk afkomstig van een vuurwapen”, laat een politiewoordvoerder weten. “Een melder vertelde dat er meerdere personen betrokken bij zouden geweest. Wij zijn daarop met meerdere eenheden naar de locatie gegaan.” Eenmaal in de wijk zagen agenten een persoon die voldeed aan het signalement uit de melding. “Deze persoon liep echter weg en negeerde een vordering om te stoppen. Agenten zijn hier vervolgens achteraan gegaan. Daarbij is er een waarschuwingsschot gelost.” De persoon kon uiteindelijk aangehouden worden.

Ook aan de Eenhoornstraat vond er een aanhouding plaats. “Daar troffen agenten een voertuig aan met daarin een persoon die mogelijk betrokken was bij de melding. Gezien de aard van de melding is deze man met behulp van een surveillancehond onder controle gebracht. De man is daarbij gebeten en raakte lichtgewond. Hij is overgebracht naar het cellencomplex, maar is inmiddels weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer in het onderzoek.”

Minderjarige verdachte aangehouden

Een andere verdachte kon aangehouden worden in een woning aan de Eenhoornstraat. “Deze persoon is aangehouden door een arrestatieteam. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen. Hij is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Hij zit vast en wordt verhoord. We hebben geen vuurwapen aangetroffen.”

Het onderzoek naar de toedracht en de achtergrond is nog volop gaande. “er wordt onder meer sporen- en buurtonderzoek gedaan en ook camerabeelden worden bekeken. Ben je getuige geweest van de situatie of heb je meer informatie? Of beschik je over camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbel of dashcam? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Of neem anoniem contact op via telefoonnummer 0800 7000. Ook kan er contact worden gezocht via het tipformulier van de politie.”